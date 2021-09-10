Caulker, F.Bahçe'de 1 dakika bile oynamadan 4.5 milyon TL'den fazlasını kazanıp takımdan ayrıldı
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Caulker, F.Bahçe'de 1 dakika bile oynamadan 4.5 milyon TL'den fazlasını kazanıp takımdan ayrıldı

Caulker, F.Bahçe'de 1 dakika bile oynamadan 4.5 milyon TL'den fazlasını kazanıp takımdan ayrıldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Sezon başında transfer edilip Gaziantep FK'ya gönderilen Steven Caulker, F.Bahçe'den 2 ayda 4.5 milyon TL para kazandı. 2 ay antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki savunmacıya 2 milyon TL yakın para verildi. Gaziantep'e giderken de 2.5 milyon TL'lik kısmı F.Bahçe karşıladı.

Fenerbahçe'de 4.5 milyon TL boşu boşuna havaya uçtu. Sezon başında imza attırılan Caulker, 1 dakika bile süre almadan Gaziantep FK'ya gönderildi. Caulker'ın bu süreçte F.Bahçe'ye maliyeti 4.5 milyon TL oldu.

Caulker, F.Bahçe'de 1 dakika bile oynamadan 4.5 milyon TL'den fazlasını kazanıp takımdan ayrıldı

DAHA FAZLASI DA OLABİLİR

Caulker'ın imza ücretiyle birlikte bu paradan daha fazlasını da kazandığı söylentileri var. Bu iddiaya göre Caulker'ın maliyeti 7-8 milyon TL'lere ulaştı.

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Caulker, F.Bahçe'de 1 dakika bile oynamadan 4.5 milyon TL'den fazlasını kazanıp takımdan ayrıldı - Haberler Spor
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