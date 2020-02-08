Castrol, Formula E'ye adım attı
Küresel motor yağı sektörünün önemli markalarından Castrol, elektrikli araçlar için çalışmalarını sürdürüyor.
Küresel motor yağı sektörünün önemli markalarından Castrol, elektrikli araçlar için çalışmalarını sürdürüyor. Elektrikli araçlara yönelik e-şanzıman ve batarya soğutma sıvılarını binek otomobillerde sunan madeni yağ devi, Jaguar Formula E takımı ile Formula E şampiyonasında yaptığı ortaklık ile pistlerde de şirketin e-sıvıları kullanılacak.
Dünyanın önemli madeni yağ üreticisi olarak Castrol, elektrikli araç sektörüne adım atıyor. Madeni yağ devi, hibrit ve elektrikli otomobillerin ihtiyacı olan tüm e-sıvılar ile sektöre girmeye hazırlanıyor. Piyasaya sunduğu hibrit ve elektrikli araçlara yönelik e-şanzıman sıvıları ile dikkat çeken şirket, e-sıvılarının performansını Jaguar Formula E takımı ile Formula E Şampiyonası'nda yapılan ortaklık ile pistlerde de ortaya koyacak.
Ortak geliştirilen teknolojiler Formula E'de yarışacak
Yapılan açıklamada; Formula E'nin altıncı sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Castrol ve Panasonic Jaguar Racing Formula E Team, dünyanın en büyük elektrikli otomobil yarışı Formula E'ye birlikte hazırlanma kararı aldı. Castrol'un elektrikli otomobiller için ürettiği e-sıvılar ve e-gresler Jaguar'ın I-TYPE 4 aracında kullanılacak ve iki markanın ortak geliştirdiği teknolojiler Formula E'de yarışacak. Formula E Şampiyonası, Castrol'ün ileri teknolojisini üst düzey performans koşullarında test etmeye ve geliştirmeye imkan tanıyacak. - İSTANBUL