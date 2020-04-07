Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Cristiano Ronaldo, karın kası egzersizinde rakiplerine sosyal medyadan meydan okurken, dünyaca ünlü kadın atlet Caster Semenya'ya yenildi.

Poırtekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde kalan insanların spor yapmaları için bir video çekmiş ve karın kaslarını geliştirmek için yapılan 'ab crunch' hareketinde bütün dünyaya meydan okumuştu.

Ronaldo, meydan okuma videosunda 45 saniyede 142 'ab crunch' yapmıştı. Instagram'ın en çok takipçili kullanıcısı olan Ronaldo'yu ise sürpriz bir isim geride bıraktı. Hem de 34 farkla.

45 SANİYEDE 176 AB CRUNCH YAPTI

2012 ve 2016'da kadınlar 800 metrede olimpiyat altın madalyası kazanan Güney Afrikalı atlet Caster Semenya, Ronaldo'nun meydan okumasında 45 saniyede 176 'ab crunch' yaparak Portekizli yıldıza fark attı.

"RONALDO BİR CANAVAR"

Rekorunu Instagram'dan Ronaldo'yu da ekleyerek paylaşan Semenya; "Cristiano'ya bu daveti için teşekkür ederim. O bir canavar ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Ben de 45 saniyede 176 yaptım. Pazar günü için çok kötü değil." sözlerini kullandı.

Hormon dengeleyici ilaçlar kullanan 29 yaşındaki Caster Semenya'nın olimpiyat ve dünya şampiyonası dahil 200 metre üstündeki yarışmalara katılması yasaklandı. Karara itiraz eden Semenya, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 200 metrede yarışmak için hazırlık yapıyor.