Çarşı Pazar Ekonomi sunucusu kimdir? Çarşı Pazar Ekonomi sunucusu Berfu Güven kaç yaşında, nereli? Berfu Güven hayatı ve biyografisi!

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ÇARŞI PAZAR EKONOMİ SUNUCUSU BERFU GÜVEN KİMDİR?

1979 doğumlu olan Berfu Güven, aslen Konyalıdır. Lise eğitimini doğduğu yer olan Konya'da tamamlamış ardından ise Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanarak burada okumaya başlamıştır. Sunucunun mezun olduğu bölüm ise Tercümanlık bölümüdür.

Okulu tamamlamasından sonra 2001 tarihinden itibaren CNBC-e Televizyonunda çalışmaya başlamış ve Muhabirlik yapmıştır. Bu kanalın en önemli özelliklerinden biri, Türkiye'de ekonomi ile ilgili açılmış ilk kanal olmasıdır. CNBC-e televizyonu içerisinde bir çok programda tercümanlık yaparak bir çok yabancı dil bilmeyen insana bilgiler verdi. Muhabirlik yaşantısına başlamasından üç ay geçmesinin ardından 11 Eylül saldırısı meydana geldi. Berfu Güven televizyon muhabirliğini bir süre sonra iyice genişletti ve bir çok farklı alanda muhabirlik yapmaya başladı. Başta Kültür ile sanat olmak üzere spor ve ekonomi alanında muhabirliklerini sürdürdü.

2004 senesinden itibaren program sunmaya başladı ve Piyasa Ekranı adındaki programının suncuularından biri oldu. Aynı sene içersinde CNBC televizyonunda haftada bir yayınlanmış olan İngilizce bir program olan Business Turkey sunuculuğunu yaptı. 2009 tarihinde önce CNBC-e ekranlarında Son Baskı'da yer alan Güven, daha sonra 2010 ile beraber Geri Sayım isimli programı sunmuştur. NTV'ye transfer olduktan sonra Arka Koltuk programıyla dikkat çeken yayınlar gerçekleştirmiş, ardından Geri Sayım programına başlamıştır. Ayrıca haber bülteni de sunmaktadır. Evli olan sunucunun iki tane erkek çocuğu vardır.