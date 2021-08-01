Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu

Haberler.com - Haberler | Spor

Bir dönem Galatasaray forması giyen Kayserispor'un yeni transferi Lionel Carole, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Fransız sol bek yaptığı paylaşımda, "Sarı kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lionel Carole, yeni sezonda Kayserispor forması giyecek. Fransız sol bek yeni takımıyla çıktığı hazırlık maçında Beşiktaş'a karşı 3-0'lık galibiyet elde etti. Bu mücadele sonrasında büyük mutluluk yaşayan Carole, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİP GELMEK GERÇEK BİR MUTLULUK KAYNAĞI"

3-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray günlerine göndermede bulunan Carole yaptığı paylaşımda, "Sarı kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadesini kullandı.

Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu
Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu
Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Seda Sayan Yıldız Tilbe Prens William
Spor Diego Eda Erdem Fatih Terim Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 00:52:34. #1.14#

title