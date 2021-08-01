Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Kayserispor'un yeni transferi Lionel Carole, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Fransız sol bek yaptığı paylaşımda, "Sarı kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadesini kullandı.