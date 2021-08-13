Carlos Mane, Kayseri'ye geldi
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Carlos Mane, Kayseri'ye geldi

Carlos Mane, Kayseri'ye geldi
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un anlaştığı Carlos Mane, şehre geldi.

SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un anlaştığı Carlos Mane, şehre geldi.

Sezon öncesi transferler çalışmalarını sürdüren Yukatel Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Carlos Mane, gece 03.00 sıralarında kente ulaştı. Havayolu ile Kayseri'ye gelen futbolcuyu Kayserispor taraftarı karşıladı. Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave'den transfer edilen Carlos Mane'nin bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon Rio Ave formasıyla 40 maçta forma giyen Mane, 6 gol kaydetti.


Carlos Mane, Kayseri'ye geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

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