Cari açık artarsa kur baskısı da artar

07.02.2020 08:09 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:09

Gazeteci Hakan Güldağ ile ekonomist Ali Ağağoğlu, bu haftaki "Şans Sohbetleri"nde, yeniden artış eğilimine giren cari açık, düşen faiz oranları ve küresel ekonomi için ciddi bir tehdit olarak görülen koronavirüsün etkilerini tartıştı.