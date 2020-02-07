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Cari açık artarsa kur baskısı da artar

Gazeteci Hakan Güldağ ile ekonomist Ali Ağağoğlu, bu haftaki "Şans Sohbetleri"nde, yeniden artış eğilimine giren cari açık, düşen faiz oranları ve küresel ekonomi için ciddi bir tehdit olarak görülen koronavirüsün etkilerini tartıştı.

07.02.2020 08:09 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:09
Cari açık artarsa kur baskısı da artar

Gazeteci ile ekonomist Ali Ağağoğlu, bu haftaki "Şans Sohbetleri"nde, yeniden artış eğilimine giren cari açık, düşen faiz oranları ve küresel için ciddi bir tehdit olarak görülen koronavirüsün etkilerini tartıştı.

Kaynak: Dunya.com

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