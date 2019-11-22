Cargill davasında “hak ihlali” kararı
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Cargill fabrikasıyla ilgili yargı kararlarının uygulanmadığı iddiasıyla açılan davada adil ve makul sürede yargılama yapılmadığı için "hak ihlali" kararı verdi.
22.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:28
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Cargill fabrikasıyla ilgili yargı kararlarının uygulanmadığı iddiasıyla açılan davada adil ve makul sürede yargılama yapılmadığı için "hak ihlali" kararı verdi.
Kaynak: Dunya.com