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Cargill davasında “hak ihlali” kararı

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Cargill fabrikasıyla ilgili yargı kararlarının uygulanmadığı iddiasıyla açılan davada adil ve makul sürede yargılama yapılmadığı için "hak ihlali" kararı verdi.

22.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:28
Cargill davasında “hak ihlali” kararı

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, fabrikasıyla ilgili yargı kararlarının uygulanmadığı iddiasıyla açılan davada adil ve makul sürede yargılama yapılmadığı için "hak ihlali" kararı verdi.

Kaynak: Dunya.com

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