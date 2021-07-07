CardFinans'tan MTV ödemelerinde 3 taksit avantajı
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CardFinans'tan MTV ödemelerinde 3 taksit avantajı

CardFinans'tan MTV ödemelerinde 3 taksit avantajı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

QNB Finansbank, 1 Temmuz-2 Ağustos 2021 tarihleri arasında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamında CardFinans kredi kartı sahiplerine üç taksit imkanı sunuyor.

QNB Finansbank, 1 Temmuz-2 Ağustos 2021 tarihleri arasında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamında CardFinans kredi kartı sahiplerine üç taksit imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bireysel ve kurumsal müşteri için hayatı kolaylaştıran ve her an yanlarında olma felsefesiyle hareket eden QNB Finansbank, MTV ödemelerinde müşterilerine kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, QNB Finansbank, 1 Temmuz-2 Ağustos 2021 tarihleri arasında ödenecek MTV kapsamında CardFinans kredi kartı sahiplerine üç taksit imkanı sunuyor.

CardFinans kredi kartı sahipleri, Motorlu Taşıtlar Vergilerini vade farksız üç taksitte ödeme avantajından; www.qnbfinansbank.com web sitesinden, www.gib.gov.tr, çağrı merkezi, internet şubesi, QNB Mobil veya QNB Finansbank şubelerinden faydalanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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