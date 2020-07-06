Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Göztepeli Serdar Gürler'den kötü haber geldi. Deneyimli futbolcunun ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği açıklandı. 28 yaşındaki oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanan ve maçı yarıda bırakan Göztepeli Serdar Gürler'in durumu belli oldu.

Tecrübeli futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Serdar Gürler'in en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kulübün resmi açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Serdar Gürler'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır. Serdar Gürler'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

HUESCA'DAN KİRALANMIŞTI

Bonservisi La Liga 2 ekibi SD Huesca'da bulunan Serdar Gürler, İspanyol ekibinden 1,5 sezonluğuna kiralanmıştı.

Türkiye'de daha önce Elazığspor, Kayseri Erciyesspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor'da oynamış olan oyuncu, 2019/20 sezonunda 28 resmi maça çıkıp 7 gol ve 6 asist kaydetti.