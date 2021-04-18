Canlı yayında Talisca'ya, "Hadi Beşiktaş'a dönelim" çağrısı yapan Adriano, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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Canlı yayında Talisca'ya, "Hadi Beşiktaş'a dönelim" çağrısı yapan Adriano, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Canlı yayında Talisca'ya, 'Hadi Beşiktaş'a dönelim' çağrısı yapan Adriano, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın Instagram'da açtığı canlı yayında taraftarları heyecanlandıracak olay yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın eski sol beki Adriano, yayındaki 'Come to Beşiktaş' mesajlarını bir dönem takım arkadaşlığı yaptığı Talisca'ya gösterdi. Ardından Adriano, "Hadi Beşiktaş'a geri dönelim" mesajı attı. Bu çağrı sonrası Beşiktaşlı taraftarları heyecan sardı.

Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Talisca ve Adriano arasında Instagram canlı yayınında büyük yankı uyandıracak diyalog yaşandı. Siyah-Beyazlı takıma sürekli ışık yakan Anderson Talisca, canlı yayın yaparken eski takım arkadaşı Adriano da takip edenler arasındaydı. Bu sırada Adriano'dan dikkat çeken bir hareket geldi.

Canlı yayında Talisca'ya, 'Hadi Beşiktaş'a dönelim' çağrısı yapan Adriano, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

YOĞUN MESAJLARA KAYITSIZ KALMADI

Brezilyalı sol bek Adriano, Talisca'nın açtığı canlı yayındaki 'Come to Beşiktaş' çağrılarına kayıtsız kalmadı. Adriano, yoğun ilgiyi Talisca'ya gösterdi. Ve ardından heyecanlandıracak mesajı paylaştı.

"HADİ GERİ DÖNELİM"

Tecrübeli sol bek Talisca'ya seslenerek, "Hadi Beşiktaş'a geri dönelim" mesajı attı. Bu mesaj, Siyah-Beyazlı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu, sosyal medya Talisca paylaşımlarıyla doldu taştı.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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