Canlı yayında mikrofon kazası: Ne para çalıyorlar!
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Canlı yayında mikrofon kazası: Ne para çalıyorlar!

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında mikrofon kazası yaşandı. Maç görüntülerinin yayınlandığı sırada teknik direktör ve yorumcu Güvenç Kurtar, yorumcu partneri Serdar Sarıdağ'a, "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" dedi. Sarıdağ da, "Bilmez miyim ağabey" yanıtını verdi. Reji durumu fark etti ve daha fazla söz duyulmadan sesi kesti.

Güvenç Kurtar ve Serdar Sarıdağ, teknik hatanın kurbanı oldu. A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Güvenç Kurtar ve Serdar Sarıdağ'ın kurduğu cümlelerde kimleri kastettiği merak konusu oldu. Kurtar'ın, "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" dedi. Sarıdağ da buna, "Bilmez miyim ağabey" diye cevap verdi. Bu mikrofon kazası sosyal medyada çok konuşuldu.

Canlı yayında mikrofon kazası: Ne para çalıyorlar!
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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