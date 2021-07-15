Canlı yayında mikrofon kazası: Ne para çalıyorlar!

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında mikrofon kazası yaşandı. Maç görüntülerinin yayınlandığı sırada teknik direktör ve yorumcu Güvenç Kurtar, yorumcu partneri Serdar Sarıdağ'a, "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" dedi. Sarıdağ da, "Bilmez miyim ağabey" yanıtını verdi. Reji durumu fark etti ve daha fazla söz duyulmadan sesi kesti.