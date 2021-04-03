Canlı yayında eşine söyledikleri şaşırttı! G.Saray'ın eski yıldızından maç sonunda sürpriz özür
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Canlı yayında eşine söyledikleri şaşırttı! G.Saray'ın eski yıldızından maç sonunda sürpriz özür

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin'in maç sonu röportajında sürpriz bir açıklama geldi. Samsunspor forması giyen tecrübeli futbolcu, Tuzla'yı 2-0 yendikleri maçın ardından verdiği röportajda doğum gününü unuttuğu eşinden özür diledi.

4 sene Galatasaray formasını terleten Yasin Öztekin şimdilerde TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da oynuyor. Öztekin, Tuzla'yı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından sürpriz bir açıklamaya imza attı.

EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Maç sonu röportajında A Spor'a konuşan Yasin Öztekin, canlı yayında doğum gününü unuttuğu eşinden özür diledi. Dün eşinin doğum günü olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, maç stresinden ve yoğunluktan hayatında ilk defa eşinin doğum gününü unuttuğunu ifade etti.

Canlı yayında eşine söyledikleri şaşırttı! G.Saray'ın eski yıldızından maç sonunda sürpriz özür

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