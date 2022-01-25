Canlı yayında ekibini fırçalayan Fatih Altaylı'dan Burak Elmas'a özür: Ayıp ettiklerinin farkında değiller - Haberler Spor
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Canlı yayında ekibini fırçalayan Fatih Altaylı'dan Burak Elmas'a özür: Ayıp ettiklerinin farkında değiller

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı ağırladığı Teke Tek programının hemen başında ekibinin tanıtımda kullandığı sarı-lacivert renkler için Elmas'tan özür diledi. Altaylı, "Tanıtım ekibi beni sinir etmek için sarı-lacivert tanıtımlar yapıyor benimle ilgili. Bu gün de aynı şeyi yapmışlar ancak Galatasaray Başkanı'na ayıp ettiklerinin herhalde farkında değiller. Ben onlar adına sizden özür diliyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Yayının hemen başında Altaylı'nın Burak Elmas'tan özür dilemesi ise dikkat çekti.

"AYIP ETTİKLERİNİN HERHALDE FARKINDA DEĞİLLER"

Fatih Altaylı yayın tanıtımının sarı-lacivertli renklerle yapılması üzerine, "Tanıtım ekibi beni sinir etmek için sarı-lacivert tanıtımlar yapıyor benimle ilgili. Bu gün de aynı şeyi yapmışlar ancak Galatasaray Başkanı'na ayıp ettiklerinin herhalde farkında değiller. Ben onlar adına sizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Gülhan
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Haberler.com - Spor Haberleri

Fatih Altaylı, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Haber

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