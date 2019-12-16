Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı
Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transfer döneminin gözde isimleri arasında. İstanbul takımlarının transfer listesinde en üst sırada yer alan Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi.
Lider Sivasspor'da transferin gözde isimlerinden Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile sezon sonu için söz kestiği iddia edildi.
A Spor'un son dakika bandıyla geçtiği habere göre, "Galatasaray transferde elini çabuk tuttu ve transferde büyük ölçüde anlaşıldı"
Fotomaç Gazetesi'nin Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, A Spor'a değerlendirmelerde bulunurken, "Emre Kılınç bu sezonun flaş isimlerinden. Mert Hakan Yandaş da çok formda. Emre Kılınç, yurt dışına çıkmak istiyor. Mert Hakan ise Galatasaray'da oynamayı istiyor. Galatasaray'a bir ilgisi var. Emre Akbaba transferine benzetiyorum. İkisi sezon sonu için de olabilir. Sivasspor'da şampiyonluk yaşamak da istiyorlar. Yine de belirtelim, futbolcu ayartıyor gibi olmasın sezon sonu için söz kesildi. İkisinden de söz aldılar. Görüştüler ve anlaştılar, haberler bu yönde" dedi.
SÖZLEŞMELERİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Galatasaray teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği ve takımında görmek istediği Emre, bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 6 gol atarken 5 asist üretti. 25 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.
Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı diğer bir isim olan Mert Hakan Yandaş ise Sivasspor formasıyla 5 gol atıp 3 asist üretti.
Haber Videosu: Canlı yayında açıkladı! G.Saray Süper Lig'in yıldızlarıyla anlaştı
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Sivasspor başkanının kimlere ahlaksız dediği ortaya çıktı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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oyuncuları ayartmaya çalışıyor lig ortası 6S hep böyle karakter yokki kulüpteCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Sivas takimi bozarsa seneye düser. Borcun yok. Bir kac transfer eder sampiyonluga oynarsin. Su sözde büyük takimlarin tuzagina düsmeyin. Haftalardir lidersin, lider götürdügün icin kasana extra para giriyor. Sehirci ve taraftar sayin yükseliyor. Sivas yönetimi aklini kullanin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yıllar önce aynı mantıklar Mehmet Yıldızı satmadınız da noldu elinizde patladı. Sezon öncesi Robinho gitti sivaspsor ne değiştirdi. Sene sonu beklyeceğine 3-5 demeden devre arası sat gitsin2 Yayından Kaldır
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Güçleri yetmezse Anadolu takımlarının futbolcularını transfer edeceğiz diyerek onların kafalarını karıştırıyorlar. Futbolcu akıllıysa takımıyla anlaşır , ekmek yediği takımına para kazandırır. Yoksa sonu Mehmet ekici gibi olur.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Nzonzi, seri, belhanda, mariano, nagatomo, marcao, babel, emre mor, selçuk inan, yunus akgün, bunların hepsi bir şekilde takımdan gönderilmeli, Yerine ise badou ndiae , henry onyekuru, ever banega, linens, gomis alınmalı. ikinci yarı bambaşka bir gs olur. takım hem hızlanır hem çok rahat skor üretir. Takım kimse görmüyor ama en başta o defanstakı marcao dan kurtulmalı dikkat edin her maç onun hatalarıyla gol yeniyor çok vasıfsız bir futbolcu. . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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sana katılıyorum kardeş o zaman biraz kıpırdanma olacak ilk 2 şans cok fazla artarYayından Kaldır
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Fener yine araya girer 1 fazla verip iki futbolcuyudua alır vedat muriçte ve diğerlerinde yaptığı gibiişleri güçleri gs ile uğraşmakCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Zamanında Vedat''ı da 6S almıştı ama ALİ KOÇ gücünü gösterdi!!Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır