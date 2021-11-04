Canlı yayına damga vuran an! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi Nef Stadyumu önünden son gelişmeleri aktaran muhabir, sarı-kırmızılı taraftarın kendisini öpmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Canlı yayına damga vuran anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla karşılaşıyor. Zorlu maç öncesi Nef Stadyumu önünden yayın yapan A Spor muhabiri Emre Kaplan ilginç anlar yaşadı.
CANLI YAYINDA ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNE YANSIDI
Galatasaray'ın gruptan lider çıkması için büyük öneme sahip maç öncesi karşılaşmayla ilgili gelişmeleri aktaran muhabir Emre Kaplan'ı bir Galatasaray taraftarı öptü. Canlı yayında şaşkınlığı yüzüne yansıyan muhabirin o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.
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