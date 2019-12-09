Frey'i sahneden Gomez indirdi! Bu kez yetmedi
Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, bu kez yeterli olmadı. Stuttgart ile deplasmanda karşılaşan Nürnberg, Frey'in golüyle öne geçse de sahadan 3-1 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.
Sezon başında Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, Almanya'da takımına gol katkısı vermeye devam ediyor.
İsviçreli forvet, Nürnberg'in Stuttgart ile oynadığı maçta takımını öne geçiren golü attı ancak Nürnberg, rakibine direnemeyerek sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
MARIO GOMEZ SAHNEYE ÇIKTI
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri; 58. dakikada Silla Wamangituka, 59. dakikada Mario Gomez ve 72. dakikada Philipp Förster kaydetti.
Frey, bu golle birlikte Nürnberg'deki 4. golüne ulaştı. 25 yaşındaki futbolcunun ayrıca 3 asisti bulunuyor.