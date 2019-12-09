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Frey'i sahneden Gomez indirdi! Bu kez yetmedi

Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, bu kez yeterli olmadı. Stuttgart ile deplasmanda karşılaşan Nürnberg, Frey'in golüyle öne geçse de sahadan 3-1 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

09.12.2019 23:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:02
Frey'i sahneden Gomez indirdi! Bu kez yetmedi

Sezon başında Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiraladığı , 'da takımına gol katkısı vermeye devam ediyor.

İsviçreli forvet, Nürnberg'in Stuttgart ile oynadığı maçta takımını öne geçiren golü attı ancak Nürnberg, rakibine direnemeyerek sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

MARIO GOMEZ SAHNEYE ÇIKTI

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri; 58. dakikada Silla Wamangituka, 59. dakikada Mario Gomez ve 72. dakikada Philipp Förster kaydetti.

Frey, bu golle birlikte Nürnberg'deki 4. golüne ulaştı. 25 yaşındaki futbolcunun ayrıca 3 asisti bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Frey'i sahneden Gomez indirdi! Bu kez yetmedi
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