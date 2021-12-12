TFF 1. Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile Ankaragücü, karşı karşıya gelecek. İki takım kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya az bir süre kala Sporseverler, karşılaşmayı izlemek için canlı yayın linki araştırıyor. Canlı maç izle! Samsunspor - Ankaragücü maçı canlı izle!

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor - Ankaragücü maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:00'da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsunspor - Ankaragücü maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor ve BeinMax1 kanallarında naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Samsunspor - Ankaragücü maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Kemal Elmas yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Yakup Özhan görev alacak.

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