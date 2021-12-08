Canlı maç izle! Salzburg - Sevilla maçı canlı izle!
Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Salzburg - Sevilla bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Salzburg - Sevilla maçını izlemek isteyenler canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Salzburg - Sevilla maçı canlı izle!
Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Salzburg - Sevilla karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Salzburg - Sevilla maçını izlemek isteyenler canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Salzburg - Sevilla maçı canlı izle!
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Salzburg - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı, 08.12.2021 Çarşamba bugün saat 23.00'te oynanacak.
Salzburg - Sevilla maçı EXXEN platformundan yayınlanacak
Salzburg - Sevilla maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
Şampiyonlar Ligi günün programı :
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
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