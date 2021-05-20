Çankırı'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi
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Çankırı'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ÇANKIRI'da, Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması sırasında Sebahattin Pehlivanlı, arkadaşlarının açtığı pankart eşliğinde kız arkadaşı Melike Çelik'e sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

ÇANKIRI'da, Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlaması sırasında Sebahattin Pehlivanlı, arkadaşlarının açtığı pankart eşliğinde kız arkadaşı Melike Çelik'e sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Beklemediği bir sürprizle karşılaşan Çelik'in 'evet' cevabı ile büyük coşku yaşandı.

Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın Çankırı'daki taraftarları kutlama yapmak için Kenbağ mevkisinde araç konvoyu başlattı. Konvoyla Atatürk Anıtı'na gelen taraftarların kutlamalara devam ettiği sırada Sebahattin Pehlivan, kız arkadaşı Melike Çelik'in önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Beşiktaşlı taraftarların da Benimle evlenir misin Ay ışığım yazılı pankartı taşıdığı teklife genç kız evet cevabını verdi.

Pehlivanlı, gönül verdiği Çelik' ile bir ömür birlikte olmak istediğini ve evlilik tekliğini gizlemek için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, Bütün hazırlıkları arkadaşlarla beraber yaptık. Gizli saklı tabiki de. Koşturmayla geçti. Sağolsun başkanımızla beraber organize ettik bu işi. Saklamak için bayağı bir uğraştık, belli etmemek için. İnşallah bir ömür beraber yaşayacağız dedi.

Beklemediği bir sürprizle karşılaştığını belirten ve erkek arkadaşının evlilik teklifini kabul eden Melike Çelik ise Hala ne hissettiğimi anlamış değilim. Hiç bir şey söyleyemeyeceğim çok mutluyum ifadelerini kullandı.

Çankırı'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi
Çankırı'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi
Çankırı'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi
Çankırı'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Çankırı'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi - Haberler Spor
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