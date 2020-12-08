Çankaya Belediyesi kiracılarının kira ödemelerini erteledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çankaya Belediyesi kiracılarının kira ödemelerini erteledi

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:05
Çankaya Belediyesi kiracılarının kira ödemelerini erteledi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediyenin kiracısı durumunda olan işletmelerin kiralarının ertelendiğini açıkladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediyenin kiracısı durumunda olan işletmelerin kiralarının ertelendiğini açıkladı.

Başkan Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Esnafımızın yanındayız. Belediyemizin kiracısı olan ve pandemi nedeniyle kapalı olan işletmelerin kira ödemelerini erteliyoruz. Zor günleri birlikte aşacağız. Belediyemiz imkanları ölçüsünde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Taksicilere, kuaför ve berberlere, ibadethanelere maske, kolonya ve dezenfektan desteğinde bulunuyoruz. İhtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz 1000 çocuğumuza bot ve monta yardımı yapıyoruz. Kışlık meyve dağıtımına da başlayacağız. Korona virüse karşı vücut bağışıklığının güçlü olması gerekiyor. Geliri düşük ailelere bu konuda bizim de bir katkımız olsun diyerek 40 ton kışlık meyveyi dağıtmaya başlayacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çankaya Belediyesi kiracılarının kira ödemelerini erteledi
Çankaya Belediyesi kiracılarının kira ödemelerini erteledi
Hekimhan Belediyesi 4 ay kira almayacak
Hekimhan Belediyesi 4 ay kira almayacak
Niksar Belediyesi'nden esnafa kira desteği
Niksar Belediyesi'nden esnafa kira desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ezgi Mola Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Samatta Sinan Gümüş Serdar Aziz Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Türk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankaya Belediyesi kiracılarının kira ödemelerini erteledi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 01:15:22. #1.14#
title