Caner Erkin'in Asena Atalay'a vereceği 3 bin TL nafakanın nedeni ortaya çıktı
Caner Erkin, oğlu Çınar için 50 bin lira nafaka isteyen Asena Atalay'a boşanırken yüklü miktarda para verdiğini kanıtlarken, "Davacı bu parayı kendi harcamaları için talep etmektedir." dedi. Mahkeme bunun üzerine nafakayı 3 bin lira olarak belirledi.
Asena Atalay'ın eski eşi Caner Erkin'e açtığı aylık 50 bin lira iştirak nafakası davası geçen hafta karara bağlandı. Mahkeme Caner Erkin'in oğlu için ayda 3 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Rakamın bu kadar düşmesine, futbolcunun mahkemeye sunduğu belgelerin sebep olduğu öğrenildi.
EV, OTOMOBİL, YÜKLÜ MİKTARDA PARA
Erkin'in boşanırken Atalay'a ev, otomobil ve yüklü miktarda nakit para verdiğini belgelerle kanıtladığı ve mahkemede şu iddiada bulunduğu söyleniyor:"Çocuğun geleceğini koruma altına aldım. Davacı bu parayı kendi harcamaları için talep etmektedir."
(Fanatik)
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