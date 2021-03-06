Caner Erkin'in affedilmesi için Emre Belözoğlu harekete geçti
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Caner Erkin'in affedilmesi için Emre Belözoğlu harekete geçti

06.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:29
Caner Erkin'in affedilmesi için Emre Belözoğlu harekete geçti

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki göstermiş ve teknik ekibin kararıyla kadro dışı kalmıştı. Erkin için Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu devreye girdi. Belözoğlu, Caner'in yeniden affedilmesine ilişkin Erol Bulut'a ricada bulundu.

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta oyundan alınmasına tepki gösterdiği için teknik heyetinden gözünden düşen Caner Erkin için Emre Belözoğlu devreye girdi. Fenerbahçe'de Caner Erkin, Trabzon ve Antalya karşılaşmalarında görev yapmadı, idmanlarda ise takımdan ayrı çalıştı. Ancak Novak'ın bekleneni verememesi nedeniyle gözler yeniden Caner'e çevrildi.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ

Emre Belözoğlu, yıldız futbolcunun affedilmesi için harekete geçti. Erol Bulut'un da buna sıcak baktığı ve Milli oyuncunun para cezasıyla takıma dönebileceği öğrenildi.

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