Caner Erkin'i Trabzon maçının kadrosuna almayan Fenerbahçe'de cesur kararlar alınmaya devam edecek
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Caner Erkin'i Trabzon maçının kadrosuna almayan Fenerbahçe'de cesur kararlar alınmaya devam edecek

02.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:02

Kritik Trabzonspor maçı öncesi Caner Erkin'i kadronun dışında bırakan Fenerbahçe'de cesur kararlar alınmaya devam edecek. Başkan Ali Koç teknik direktör Erol Bulut'a güven aşılarken, Caner ile takıma verilen mesajın ileride de devam edeceği ve gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, bıçak sırtında çıktığı Trabzonspor maçından öz güvenle ayrıldı. Caner Erkin'le başlayan cesur kararlar devam edecek. Takımın bir anda değişim yaşamasında hafta içerisindeki Ali Koç- Emre Belözoğlu ve Erol Bulut arasındaki diplomasinin etkisi büyük.

Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu, faturanın sadece teknik direktöre kesilemeyeceği konusunda hemfikir oldu. Erol Bulut'un şikâyetleri dinlendi. Önce takımdaki 7-8 oyuncuya sert uyarı yapılıp, yaptırım uygulandı.

Teknik direktör Bulut'a taraftarın özlediği futbolu oynatması konusunda telkinlerde bulunuldu. Alacağı her kararda arkasında olunacağı mesajı verildi. Başkan, kadro konusunda hocasını cesaretlendirdi.

Caner Erkin'i Trabzon maçının kadrosuna almayan Fenerbahçe'de cesur kararlar alınmaya devam edecek

CANER HAMLESİ İLE İLK MESAJ VERİLDİ

Caner Erkin'in İstanbul'da bırakılmasıyla takıma "Kimse vazgeçilmez değil" mesajı verildi. Bununla birlikte futbolcularla yapılan toplantılarda takım olma konusunda çaba sarf etmeleri istendi.

ÖNCE ELEŞTİRİ SONRA ALKIŞ

Maç öncesi herkes tarafından eleştirilen ilk 11, karşılaşma sonunda büyük övgü ve alkış aldı. Riskli gibi gözüken Mesut-Sosa-Mert Hakan orta sahası Trabzonspor'a üstünlük kurdu.

BAŞKA İSİMLER DE OLABİLİR

Fenerbahçe'de bundan böyle isimler değil, mücadele eden futbolcular oynayacak. Kalan 14 maçta Caner-Ozan gibi bir anda kulübeye çekilen isimleri daha sık görebiliriz.

(Sabah)

Caner Erkin'i Trabzon maçının kadrosuna almayan Fenerbahçe'de cesur kararlar alınmaya devam edecek
Haber Yorumları (3)
BJK: Beşiktaştan ayrılar futbolcular kendini dev aynasıda görüyordu HELAL sana Ali koç daha canerin iyi günleri
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COŞKUN: Madem ki Caner''e tavrı için takımdan kestiniz. O zaman aynısını Trabzon maçında Mesut''ta yaptı. Onuda takımdan kesecek misiniz.
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GUMUCA 07: Suçlu Caner de kestir at. Karbonat''ın hiç mi suçu yok?
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