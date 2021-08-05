Caner Erkin, ettiği küfürler yüzünden mi kadro dışı kaldı? İşte perde arkasında yaşananlar
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Caner Erkin, ettiği küfürler yüzünden mi kadro dışı kaldı? İşte perde arkasında yaşananlar

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Vitor Pereira'nın, daha ilk haftadan Caner'i düşünmediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Pereira ilk görüşmede; tecrübeli oyuncuyu daha önce ettiği küfürlerden dolayı değil, sistemine uymadığı için takımda görmek istemediğini iletti. Portekizli hoca, Caner'e hazırlık maçlarında şans verdi ama sonuç değişmedi. Ve kadro dışı kararı geldi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in gözden çıkarılması, taraftarlar ve futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Fanatik'in haberine göre; Pereira, daha ilk haftadan Caner'i kadroda düşünmediğini yönetime sunduğu raporda belirtti.

Caner Erkin, ettiği küfürler yüzünden mi kadro dışı kaldı? İşte perde arkasında yaşananlar

"BU SİSTEME UYMUYOR"

32 yaşındaki sol bekin sistemine uymadığını vurgulayan Pereira'nın yönetime, "Caner planlarımda yok. Bu kararım kişisel değil. Caner sistemime uymuyor" dediği öğrenildi. Pereira'nın, bu yüzden Caner'e hazırlık maçlarında az süre verdiği ortaya çıktı.

Caner Erkin, ettiği küfürler yüzünden mi kadro dışı kaldı? İşte perde arkasında yaşananlar

HIZLI KANAT BEK

3-4-2-1 olarak belirlediği sistemine çok inanan Pereria, o bölgeye hızlı bir kanat beki istiyor. Novak'la beraber yapılacak yeni transferle o bölgede elinin rahat olacağını düşünen Portekizli hocanın, bu nedenle Caner'i ilk günden beri takımda düşünmediği gelen haberler arasında.

Caner Erkin, ettiği küfürler yüzünden mi kadro dışı kaldı? İşte perde arkasında yaşananlar

SARILMALI POZ GELMİŞTİ

2015-16 sezonunda, Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin ile Portekizli teknik adam arasında tartışma yaşanmıştı. Caner, hocasına küfürler etmiş ve kadro dışı kalmıştı. Pereira'nın ikinci döneminde buzların eridiği görülmüştü ancak sezon başlamadan Caner'in bileti kesildi.

Caner Erkin, ettiği küfürler yüzünden mi kadro dışı kaldı? İşte perde arkasında yaşananlar
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