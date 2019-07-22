Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa olduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu fotoğrafı "Tarifi olmayan bir Aşk.. " yazarak paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti geçtiğimiz aylarda Mihran adlı kızlarını kucaklarını almıştı. Çift 2 Ocak 2017 tarihinde Roma'da yakın arkadaşlarının olduğu bir düğünle evlenmişlerdi.