Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa olan pozunu sosyal medyadan paylaştı.
Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa olduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu fotoğrafı "Tarifi olmayan bir Aşk.. " yazarak paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti geçtiğimiz aylarda Mihran adlı kızlarını kucaklarını almıştı. Çift 2 Ocak 2017 tarihinde Roma'da yakın arkadaşlarının olduğu bir düğünle evlenmişlerdi.
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