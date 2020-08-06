Caner Erkin'den Beşiktaş'a veda mesajı Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve eski takımı Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve eski takımı Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

31 yaşındaki milli sol bek siyah-beyazlı camia için kaleme aldığı veda mesajında şunları kaydetti: "İyi günde kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin."

Kaynak: DHA