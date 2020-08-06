Caner Erkin'den Beşiktaş'a veda mesajı
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve eski takımı Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.
06.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:24
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve eski takımı Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.
31 yaşındaki milli sol bek siyah-beyazlı camia için kaleme aldığı veda mesajında şunları kaydetti: "İyi günde kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, siz de hakkınızı helal edin."
Kaynak: DHA