Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 3 yıldır evli olduğu oyuncu Şükran Ovalı'yı ikna etmek için çok uğraştığını hatta kapısında yattığını dile getirdi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında oyuncu eşi Şükran Ovalı için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şekran Ovalı'yı zamanında sevgili olmak için çok zor ikna ettiğini belirten Beşiktaşlı futbolcu, "Beni çok reddetti. Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu" dedi. 2017 YILINDA EVLENDİLER Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın Mihran Ela adında 2 yaşında bir kızları bulunuyor.