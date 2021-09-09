Çandır yangınında hayvan ve arı kovanları zarar gören 4 aileye 75 bin lira hibe desteği

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki yangında küçükbaş hayvanlar ile arı kovanları zarar gören 4 aileye 75 bin 400 lira hibe desteğinde bulunuldu.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki yangında küçükbaş hayvanlar ile arı kovanları zarar gören 4 aileye 75 bin 400 lira hibe desteğinde bulunuldu.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde 2 Ağustos'ta ormanlık alanda çıkan yangın 6 günlük çalışmayla kontrol altına alınabilmişti. Yangının ardından bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda köydeki yangında küçükbaş hayvanları ve arı kovanları zarar gören 4 ailenin zararlarının karşılanması amacıyla Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğü'nce bir proje hazırlandı. Proje kapsamında ailelerin zararları karşılandı.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için tamamı hibe olmak üzere 75 bin 400 lira nakdi yardımda bulunulduğunu söyledi. Ulusoy, "Yangında zarar gören alanların da devletimizin ve teşkilatımızın çalışmalarıyla hızlı bir şekilde yeniden yeşil örtüsüne kavuşması çalışmasına başladık" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı