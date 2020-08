Can Maxim Mutaf kimdir? Can Maxim Mutaf kaç yaşında, nereli? Duygu Özaslan ile adı anılan basketbolcu Can Maxim Mutaf boyu araştırılıyor. Milli basketbol oyuncusu olmasının yanı sıra Frutti Extra Bursaspor'da da top koşturdu. Peki, Can Maxim Mutaf biyografisi haberimizde.

Can Maxim Mutaf'ın babası Türk, annesi ise Rus'tur. Fenerbahçe Ülker ile kariyerine başlayan sporcu, Trabzonspor Medical Park, Anadolu Efes ve Beşiktaş gibi takımlarda kendine yer buldu. Can Maxim Mutaf boyu kaç? CAN MAXİM MUTAF KİMDİR? Mutaf, 9 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Frutti Extra Bursaspor ve millî basketbol takımı oyuncusu olan Can Maxim'in babası Türk, Annesi Rus'tur. Rus vatandaşlığına da sahiptir. Fenerbahçe Ülker'de ilk maçı Axa Barcelona'ya karşı 2006-2007 sezonunda oldu ve bu karşılaşmada 35 dakika görev aldı. Euroleague 2010-2011 sezonunda da performans sergiledi. Oyuncu 2012-2013 sezonunun Ocak ayında Fenerbahçe Ülker tarafından sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiralandı. Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen sporcu; Trabzonspor Medical Park, Banvit, Anadolu Efes, Beşiktaş gibi takımlarda da yer aldı. Basketbol Ümit Milli takımında oynayan Mutaf, 2013'te Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye A millî basketbol takımında yer aldı. Finalde Sırbistan'ı yenerek, A millî takımı şampiyonluğa ulaştıran ve altın madalyaye elde eden sporculardan biri oldu. Can Maxim Mutaf, 1.94 m boyunda ve 85 kg ağırlığındadır.