Çan'da Streetball Turnuvası başladı
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Çan'da Streetball Turnuvası başladı

Çan'da Streetball Turnuvası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çan Belediyesi'nin basketbol tutkunu gençlere yönelik düzenlediği Streetball Turnuvası (Sokak Basketbolu), Belediye Başkanı Bülent Öz'ün yaptığı hava atışıyla başladı.

Çan Belediyesi'nin basketbol tutkunu gençlere yönelik düzenlediği Streetball Turnuvası (Sokak Basketbolu), Belediye Başkanı Bülent Öz'ün yaptığı hava atışıyla başladı.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Öz, "Çan Belediyesi olarak basketbolsever gençlerimizin eğlenceli ve keyifli anlar yaşamaları adına düzenlediğimiz Streetball Turnuvası (Sokak Basketbolu) hava atışımız ile başladı. Beş gün boyunca güzel ve eğlenceli bir akşam programı yaşayacak gençlerimize başarılar diliyor, basketbolsever gençlerimizi de desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Çan'da Streetball Turnuvası başladı
Çan'da Streetball Turnuvası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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