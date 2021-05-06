Camdaki Kız Sedat öldü mü? Sedat'a ne oldu?
Camdaki Kız dizisinde Sedat'ın kaza geçirdiği tüm aileyi ayağa kaldırdı. Nalan'ı ve ailesini de endişeye sevke den gelişme sonrası Sedat'a ne oldu ve Camdaki Kız Sedat öldü mü konuları merak edildi.
Kanal D'ni sevilen dizisi Camdaki Kız'da Sedat'ın sağlık durumu merak edildi. Kaza geçiren Sedat hastaneye kaldırılırken Camdaki Kız Sedat öldü mü? Sedat'a ne oldu konuları araştırıldı.
CAMDAKİ KIZ SEDAT ÖLDÜ MÜ?
Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Sedat kaza geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
Sedat, telefonla Nalan'ı aradı. Her iki aile de hastaneye hareket etti. Rafet Koroğlu " Bir oğlum daha sakat kalamaz" diyerek doktora serzenişte bulundu.
Sedat'ın sağlık durumu hakkında gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.