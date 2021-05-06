Camdaki Kız Sedat öldü mü? Sedat'a ne oldu?

Camdaki Kız dizisinde Sedat'ın kaza geçirdiği tüm aileyi ayağa kaldırdı. Nalan'ı ve ailesini de endişeye sevke den gelişme sonrası Sedat'a ne oldu ve Camdaki Kız Sedat öldü mü konuları merak edildi.