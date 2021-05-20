Çaldıran Belediyesi'nden 700 öğrenciye kitap, tablet ve kıyafet desteği
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Çaldıran Belediyesi'nden 700 öğrenciye kitap, tablet ve kıyafet desteği

Çaldıran Belediyesi'nden 700 öğrenciye kitap, tablet ve kıyafet desteği
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran Belediyesi, ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye tablet, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 600 öğrenciye de kitap, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımında bulundu.

Van'ın Çaldıran Belediyesi, ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye tablet, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 600 öğrenciye de kitap, kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımında bulundu.

İlçede sınavlara hazırlanan ve uzaktan eğitime bağlanma imkanı bulunmayan öğrenciler sosyal medya aracılığıyla Belediye Başkanı Şefik Ensari'den destek istedi.

Öğrencilerin talebine kayıtsız kalmayan Ensari, hazırlattığı kitap, test, tablet, kıyafet ve ayakkabıları evlere götürerek ailelere teslim etti.

Ensari, AA muhabirine, belediye olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını söyledi.

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşarak taleplerini dile getirdiğini belirten Ensari, şunları aktardı:

"Öğrencilerin bir kısmı kısıtlamalardan dolayı bir kısmı da maddi imkansızlıklardan dolayı hazırlık kitaplarını temin edemediklerini belirtmişlerdi. Biz de Çaldıran Belediye Başkanlığı olarak kayıtsız kalmadık. Sınavlara hazırlanan 600 öğrencimizin evlerinin kapılarını tek tek çalarak ihtiyaçları olan kitapları, çeşitli kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve ayakkabı ile 100 öğrencimize de uzaktan eğitimleri için tablet taktim ettik."

Öğrenci Elif Yıldız da kendilerine destek sağlayan Ensari'ye teşekkür ederek, "Bizler, vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olarak yapılan bu destekleri inşallah sınavlarımızda başarılar göstererek karşılığını vereceğiz." diye konuştu.

Çaldıran Belediyesi'nden 700 öğrenciye kitap, tablet ve kıyafet desteği
Çaldıran Belediyesi'nden 700 öğrenciye kitap, tablet ve kıyafet desteği
Çaldıran Belediyesi'nden 700 öğrenciye kitap, tablet ve kıyafet desteği
Çaldıran Belediyesi'nden 700 öğrenciye kitap, tablet ve kıyafet desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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