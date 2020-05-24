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Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü hükümetin koyduğu zorunlu sosyal mesafe kuralı sonrası takım arkadaşlarının espri konusu oldu. Takım arkadaşı Ben Chilwell, milli yıldızımızın Instagram hesabındaki bir paylaşımının altına, "Artık bize zarar veremeyeceksin Çağlar" yorumunu yaptı.

24.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:25

Leicesterli futbolcular, İngiliz hükümetinin koyduğu sosyal mesafe kuralları sonrası Çağlar Söyüncü ile ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

Daha önce Leicesterli futbolcuların röportajlarında Çağlar Söyüncü'nün tokalaşırken takım arkadaşlarının ellerini aşırı derecede sıkıp bırakmadığı, kollarıyla boyunlarını sıktığı ve çeşitli el şakaları yaptığı görülüyordu. Leicesterli futbolcular, antrenmanlardaki 2 metrelik zorunlu sosyal mesafe kuralları sonrası Çağlar ile ilgili esprilerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.

"PARMAKLARINI KIRACAKMIŞ GİBİ SIKIYOR"

Çağlar'ın takım arkadaşı Ben Chilwell, milli yıldızımızın Instagram hesabındaki bir paylaşımının altına, "Artık bize zarar veremeyeceksin Çağlar" yorumunu yazdı.

Chilwell, daha önce yaptığı bir röportajda, "Gerçekten çok agresif biri. Bize acı vermekten keyif alıyor, ciddiyim. Fizyo odasından yorgun argın çıktıktan sonra kollarıyla boynumuzu sıkıyor. Nefes alamıyorsun. Sabah tesislere geliyorsun, dalıp Çağlar ile tokalaşıyorsun. Parmaklarını kıracakmış gibi sıkıyor" demişti.

"ÇOK HARİKA BİR KARAKTER"

Çağlar'ın bir diğer takım arkadaşı Harvey Barnes, "O şakalardan ben hiç nasibimi almadım ama yaptığını çok gördüm. Çağlar harika bir karakter. Çok eğlenceli ve takımın havasını yükselten biri" ifadelerini kullanmıştı.

Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
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