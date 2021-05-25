Çağlar Söyüncü'nün 24. yaş günü kutlandı
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Çağlar Söyüncü'nün 24. yaş günü kutlandı

Çağlar Söyüncü'nün 24. yaş günü kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 24. yaş günü, ay-yıldızlıların kamp yaptığı Antalya'daki Regnum Carya Oteli'nde kutlandı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 24. yaş günü, ay-yıldızlıların kamp yaptığı Antalya'daki Regnum Carya Oteli'nde kutlandı.

Doğum günü 23 Mayıs olan Çağlar kampa yeni katıldığı için bu akşam yapılan kutlamada teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Kendisi için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren Çağlar Söyüncü duyduğu mutluluğu dile getirdi. Daha sonra pastanın ilk dilimini Ozan Tufan, Çağlar'a ikram etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çağlar Söyüncü'nün 24. yaş günü kutlandı - Haberler Spor
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