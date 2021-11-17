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Çağlar Söyüncü maçın kaderini değiştirdi! İşte o inanılmaz müdahale

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Dünya Kupası G Grubu'nun son maçında Ay-Yıldızlı Takımımız, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. İstanbul'daki maçta Karadağ'a karşı 2 farklı öne geçen Milli Takım, mücadeleyi berabere bitirmişti. Bu maçta da aynı hikaye yaşanacaktı ki araya Çağlar girdi. Herkesin şut çeken rakibin önünü kapatmaya çalıştığı pozisyonda çizgiye koşup topu çıkardı, golü önledi.

Dünya Kupası G Grubu'nun son maçında Ay-Yıldızlı Takımımız, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. İstanbul'daki maçta 2 farklı öne geçip Karadağ ile berabere kalmıştık. Bu karşılaşmada da aynı hikaye yaşanacaktı ki araya Çağlar girdi.

Çağlar Söyüncü maçın kaderini değiştirdi! İşte o inanılmaz müdahale

ÇİZGİYE YETİŞTİ

Mücadele 2-1 üstünlüğümüzle devam ederken, 64. dakikada kalemizde büyük bir tehlike gelişti. Karadağ'ın seri hücumunda Haksabanovic'in yerine oyuna dahil olan Vukotic, ceza sahası içinden kalemize gönderdiği şut top Uğurcan Çakır'ı geçti. Son anda kademeye giren Çağlar Söyüncü topu çizgiden çıkardı ve mutlak golü engelledi. Milli Takım bu kırılma anından yapılan değişikliklerle hücum ve defansın dengesini sağladı.

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Yorumlar (1)
pentakill lol:bu çizgiden çıkarılan topun haber olacağını biliyordum. Teşekkürler milli takım.
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