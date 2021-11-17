Çağlar Söyüncü maçın kaderini değiştirdi! İşte o inanılmaz müdahale

Dünya Kupası G Grubu'nun son maçında Ay-Yıldızlı Takımımız, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. İstanbul'daki maçta 2 farklı öne geçip Karadağ ile berabere kalmıştık. Bu karşılaşmada da aynı hikaye yaşanacaktı ki araya Çağlar girdi.

ÇİZGİYE YETİŞTİ

Mücadele 2-1 üstünlüğümüzle devam ederken, 64. dakikada kalemizde büyük bir tehlike gelişti. Karadağ'ın seri hücumunda Haksabanovic'in yerine oyuna dahil olan Vukotic, ceza sahası içinden kalemize gönderdiği şut top Uğurcan Çakır'ı geçti. Son anda kademeye giren Çağlar Söyüncü topu çizgiden çıkardı ve mutlak golü engelledi. Milli Takım bu kırılma anından yapılan değişikliklerle hücum ve defansın dengesini sağladı.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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