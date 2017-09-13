Çağla Büyükakçay İkinci Turda

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında teklerde ikinci tura yükseldi.





Fransa'nın Biarritz bölgesinde organize edilen 80 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar ilk turunda, Çağla Büyükakçay ile ev sahibi ülkeden Fiona Ferro karşı karşıya geldi.





Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, adını ikinci tura yazdırdı.