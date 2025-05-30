Çağdaş Atan neden yok, neden tribünde? Çağdaş Atan nerede, cezalı mı?

Çağdaş Atan neden yok, neden tribünde? Çağdaş Atan nerede, cezalı mı?
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Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray bugün kendi evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Peki, Çağdaş Atan neden yok neden tribünde? Çağdaş Atan nerede cezalı mı?

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Peki, Çağdaş Atan neden yok neden tribünde? Çağdaş Atan nerede cezalı mı?

GALATASARAY GALİBİYETLE KAPATMAK İSTİYOR

Oynadığı 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 92 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig'in son maçını da kazanıp ligi galibiyet ile bitirmek istiyor.

Başakşehir ise 54 puanla 5. sırada yer alıyor.

ÇAĞDAŞ ATAN NEDEN YOK?

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Çağdaş Atan'a, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta rakip takım mensuplarına yönelik hakareti sebebiyle 2 maç men ve 58 bin 500 lira, maç sonrası rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58 bin 500 lira para cezası uyguladı.

PFDK, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'ye ise rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Çağdaş Atan cezası nedeniyle sahada yer alamıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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