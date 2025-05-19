Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir FK deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken mücadeleye Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan ile Kasımpaşa yardımcı antrenörü Serhat Sütlü'nün arasındaki gerilim damga vurdu. Çağdaş Atan - Burak Yılmaz, Serhat Sütlü olayı nedir? Serhat Sütlü kimdir?

ÇAĞDAŞ ATAN - BURAK YILMAZ, SERHAT SÜTLÜ OLAYI NEDİR?

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir FK deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken mücadeleye Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan ile Kasımpaşa yardımcı antrenörü Serhat Sütlü'nün arasındaki gerilim damga vurdu.

Karşılaşma sonrasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü için dilediği özrü kabul etmediğini de belirterek, "Yapıp yapıp özür dilemek olmaz. İkinci golden sonra bizim kulübemize yapılan hareketi kimse kabul etmez. Çağdaş hoca böyle bir mahcubiyeti yaşamalı. Hiçbir 3 puanın, Avrupa'ya katılmanın bu değerlerden daha değerli olduğunu düşünmüyorum. Çağdaş hoca bunun mahcubiyetini yaşamalı. Özrünü kabul etmiyorum." Dedi.

Kayserispor görev yapan ve olaylı bir şekilde takımdan ayrılan Çağdaş Atan Kasımpaşa sonrasında yaptığı açıklamada, 'Bugün çok büyük ayıp yaptım. Serhat Sütlü hocayla münakaşaya girdik. Çok da sevdiğim bir büyüğüm aslında. Niye öyle bir psikolojiye girdiğimi bilmiyorum. Özürle kapanacak bir hata değil. Yapmış olduğum hatanın mahcubiyetiyle yaşayacağım' diye konuştu.

SERHAT SÜTLÜ KİMDİR?

Serhat Sütlü, Kasımpaşa takımın yardımcı antrenörü