Cadiz - Valladolid İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
29.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:47
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Cadiz - Valladolid maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Cadiz - Valladolid maçıdır. Peki Cadiz - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
CADİZ - VALLADOLİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Cadiz - Valladolid maçı 29 Aralık Salı günü bu akşam saat 23:30 'da başlayacaktır.
CADİZ - VALLADOLİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Cadiz - Valladolid maçını Spor Smart, Kanal 82, D-Smart 82 kanalından izleyebilirsiniz.
CADİZ - VALLADOLİD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ramón de Carranza Stadyumu, Cadiz'da oynanacak.