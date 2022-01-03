Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cadiz - Sevilla maçı şifresiz mi?

La Liga'da heyecanla beklenen müsabakada Valencia – Espanyol karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Cadiz - Sevilla maçı şifresiz mi? Cadiz - Sevilla maçı hakemi kim? Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

CADİZ - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cadiz - Sevilla La Liga maçı, 03.01.2022 Cuma saat 23.15'te başlayacak.

CADİZ - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Cadiz - Sevilla maçı Spor Smart'tan yayınlanacak

CADİZ - SEVİLLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Cadiz - Sevilla maçını izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmalısınız

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