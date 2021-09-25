Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen alışveriş bayramı etkinliğinde şehrin en işlek caddesi, açık hava alışveriş merkezine dönüştü.

Elbistan Belediyesi'nce daha önce Ahmet Karacabey ve Dulkadiroğlu Caddeleri'nde düzenlenen 'Alışveriş Bayramı' kapsamında 3.etkinlik Hulusi Efendi Caddesi'nde yapıldı. Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan caddedeki esnafların tamamına yakını, ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler yaptı. Kıyafet, ayakkabı, gıda, ev eşyaları gibi binlerce ürün ve çeşit, caddenin ortasında müşterilerin beğenisine sunuldu. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile birlikte alışveriş için caddeyi doldurdu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, açık havada alışveriş merkezine dönen caddede esnaflar ve vatandaşları ziyaret etti. Okul harçlığını çıkarmak için tespih, su ve meyve suyu satan bir çocukla da yakından ilgilenen Başkan Gürbüz, küçük kızın tezgahından alışveriş yaparak hayırlı işler temennisinde bulundu.

Caddeyi boydan boya dolaşarak esnaflara bol kazançlar dileyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kampanyaya destek vermek için caddeyi dolduran tüm vatandaşlara da teşekkür etti.

Alışveriş Bayramı etkinliklerinin; cadde esnafları açısından ciddi bir ekonomik sirkülasyon sağladığını kaydeden Başkan Gürbüz, "Covid-19'un, Elbistan'a ve ticaret ile ekonomiye olan etkisini azaltmak adına pandemi kurallarına uygun bir şekilde alışveriş bayramının üçüncü ayağını gerçekleştiriyoruz. Pandemi sonrasında esnafımızın daralan ekonomisini rahatlatmak ve can suyu olmak adına kampanyalar sürdürüyoruz. Bu çerçevede Hulusi Efendi Caddesi'nde 'Alışveriş Bayramı' düzenledik. Daha önce 2 caddemizde daha bu etkinliğe imza atmıştık. Diğer iki şenliğimizde olduğu gibi vatandaşlarımız şimdi de kendilerine sunulan indirimlerden yararlanmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun ilgi gösteriyorlar. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, öncelikle esnaflarımızı sonrasında da bizi çok mutlu etti. Esnaflarımız açısından da bereketli ve bol kazançlı bir gün olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cadde esnafları ise, yoğunluğun ve vatandaşların ilgisinin kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getirip kampanyadaki desteği ve çabasından dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ