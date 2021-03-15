Buz pateninde uluslararası organizasyon düzenlemek için başvuru yapıldı
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Buz pateninde uluslararası organizasyon düzenlemek için başvuru yapıldı

15.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:03
Buz pateninde uluslararası organizasyon düzenlemek için başvuru yapıldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, İstanbul ve İzmir'de iki uluslararası organizasyon düzenlemek için başvuru yapıldığını belirtti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, İstanbul ve İzmir'de iki uluslararası organizasyon düzenlemek için başvuru yapıldığını belirtti.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu İzmir'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nın başarılı bir şekilde tamamlandığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sporcuların hazırlıklarını tam anlamıyla yapamamalarına rağmen ellerinden gelen özveriyi gösterdiklerini söyledi.

Stockholm'deki Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda erkeklerde Başar Oktar ile Burak Demirboğa'nın, buz dansında ise Berk Akalın'ın olimpiyat kotası için mücadele edeceğini kaydeden Özdemir, şöyle konuştu:

"Ülke olarak buz pateninde varız. Son 4 olimpiyata da sporcu gönderen bir federasyon var. Türkiye buz pateninde artık Avrupa'da ve dünyada yarışabilen sporcular yetiştiren bir ülke konumunda. Bunda İzmirli sporcuların da ciddi katkıları var."

Özdemir, 2021 yılı için uluslararası federasyona İzmir ve İstanbul'da yarışma düzenlemek için başvuru yaptıklarını belirterek, "Pandemi şartları önemli, cevaplarını bekliyoruz. Şartlar düzelirse İzmir'de ve İstanbul'da uluslararası yarışma yapacağız. İstanbul'da büyükleri, İzmir'de de küçükleri planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge de şampiyonanın Kovid-19 salgını sürecinde yaptıkları son organizasyon olmasını temenni ettiğini aktararak, "Tüm sporcular seyirciyle güzel." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nun Türkiye'nin en iyi iki salonundan biri olduğunu kaydeden Orhunbilge, bu salonu gelecek yıllarda daha verimli kullanmak istediklerini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman da Kovid-19 salgını sonrasında buz üstünde gösteri amaçlı birçok organizasyona imza atmak istediklerini, hedeflerinin salonun herkes tarafından kullanılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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