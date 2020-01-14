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Buz hokeyciler Lozan'da madalya peşinde

Buz hokeyi sporcuları Sidre Özer ve Kerem Alsan, Lozan 2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yarı final müsabakalarını kaybetti.

14.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:56
Buz hokeyciler Lozan'da madalya peşinde

Buz hokeyi sporcuları Sidre Özer ve Kerem Alsan, 2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yarı final müsabakalarını kaybetti. 

Bugün oynanan yarı final müsabakalarında; erkeklerde Kerem Alsan'ın forma giydiği siyah takım 7-3, kadınlarda ise Sidre Özer'in formasını giydiği mavi takım 7-5 kaybetti.

Milli sporcular yarın TSİ 14.00'te bronz madalya için mücadele edecek.

Lozan'da sporcu kafilesine eşlik eden Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak çok gururlu olduklarını bekleterek, "Bu Türk tarihinde bir ilk. Yaşadığımız gururu ifade etmekte zorlanıyorum. İlk olimpiyat madalyamız için mücadele vereceğiz. Sporcularımız Sidre Özer, Kerem Alsan ve Ziya Efe Güçlü'ye, kulüplerine, antrenör ve yöneticilerine, en önemlisi ise ailelerine çok teşekkür ediyorum. En büyük alkışı onlar hak ediyor" dedi.


Kaynak: DHA
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