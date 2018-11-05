Büyükşehirden Bocce Bowling Dart Federasyonuna Malzeme Desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Bocce Bowling Dart Federasyonu İl Temsilciliğine malzeme desteğinde bulundu.

Son yıllarda bocce ve dart sporuna olan ilgi giderek büyüdüğünü bu nedenle taleplerini karşılamada güçlük çektiklerini ifade eden Samsun Bocce Bowling Dart Federasyonu İl Temsilcisi Ramazan Çoban, "2018 -19 eğitim öğretim yılı okulların açılmasıyla birlikte 17 ilçemizdeki okullarımızdan ciddi anlamda bocce petank ve dart malzemeleri talep edildi. Il temsilciliği olarak Büyükşehir Belediyemizle görüşmeler yaparak bizler destek olmalarını istedik. Yaptığımız görüşmeler sonunda imkanları ölçüsünde bizlere destek oldular. Amacımız bocce ve dart sporunu tüm Samsun'a tanıtmak gerekse Samsunumuzdan başarılı sporcular çıkartmaktır. Bizlere desteklerini esirgemeyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Zihni Şahin'e Bocce Bowling Dart Federasyonu Samsun İl Temsilciliği adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - SAMSUN