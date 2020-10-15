Büyükşehir'in 109 yeni otobüs ihalesine 7 teklif
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Büyükşehir'in 109 yeni otobüs ihalesine 7 teklif

15.10.2020 16:42 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:47
Büyükşehir'in 109 yeni otobüs ihalesine 7 teklif

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna katacağı 109 yeni otobüs alımı için düzenlediği ihaleye 7 firma teklif verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna katacağı 109 yeni otobüs alımı için düzenlediği ihaleye 7 firma teklif verdi.

Ulaşım için çok yönlü projeleri hayata geçiren ve 'çevre dostu' doğalgazlı otobüslerle aynı zamanda konforlu ulaşım hizmeti de veren Büyükşehir Belediyesi filosunu güçlendiriyor. Bu kapsamda farklı kapasite ve özelliklere sahip 109 otobüs alımı için ihale yapıldı. EKAP üzerinden yapılan ihaleye 7 firma teklif verdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca açılan ihalede 100 adet CNG (Doğalgaz) yakıtlı, alçak tabanlı solo ve körüklü tip toplu taşıma otobüsü, 70 adeti solo tip en az 80 yolcu, 1 engelli yolcu kapasiteli, 30 adeti körüklü tip en az 135 yolcu, 2 engelli yolcu kapasiteli 100 otobüs, 7 adet dizel yakıtlı 12 metrelik uzun yol otobüsü, 2 adet dizel yakıtlı 7,7 - 10 metrelik uzun yol otobüsü olmak üzere toplam 109 otobüs alımı yapılacak. EKAP üzerinden yapılan ihaleye 7 firma teklif verdi. - KOCAELİ

Büyükşehir'in 109 yeni otobüs ihalesine 7 teklif

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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