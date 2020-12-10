Büyükşehir Belediye'nin rakibi Semt 77 Yalavospor
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Büyükşehir Belediye'nin rakibi Semt 77 Yalavospor

10.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:43
Büyükşehir Belediye'nin rakibi Semt 77 Yalavospor

Türkiye Basketbol Ligi 10.Hafta mücadelesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde Semt77 Yalovaspor'u ağırlıyor.

Türkiye Basketbol Ligi 10.Hafta mücadelesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde Semt77 Yalovaspor'u ağırlıyor. Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi Büyükşehir Belediye yoluna kendi evinde kayıpsız devam etmek istiyor.

Hafta içi Sigortam. Net deplasmanından kazanarak dönmeyi başaran Büyükşehir Belediye de moraller yüksek. Zor bir deplasmanda rakibin eksikliğini lehine çeviren ve son çeyrekteki müthiş oyunuyla Şafak Edge dikkat çeken isim oldu. Maçın da En Değerli Oyuncusu seçilen Edge, Yalovaspor maçı hakkında " Öncelikle harika takım performanslarından dolayı Sigortam. Net'i kutlarım. 8 kişilik takımla çok büyük işler yapıp bizi çok zorladılar. Şu an önümüzde haftaiçi koç değişikliği yapan Yalova takımı var. Yine mücadelesi yüksek bir maç olacağından hiç şüphem yok. Biz üzerimize düşeni yapıp bu maçı da firesiz geçmek istiyoruz. Ki bunu yapabilecek bir kadroyuz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Takım ile birlikte hafif tempo ile idmanlara başlayan Tuğberk Gedikli'den bu maçta da faydalanamayacak Büyükşehir Belediyede bir diğer üzücü haberse İstanbul deplasmanında hafif bir bilek burkulması geçiren Zane Knowles'un Yalova maçında oynayıp oynayamayacağının tam kesinleşmemesi. Bu iki isim hariç Büyükşehir Belediye de eksik oyuncu bulunmuyor. 12.12.2020 Cumartesi günü saat 17: 00'da oynanacak müsabaka TBF Tv'nin Youtube hesabından naklen yayınlanacak. - BALIKESİR

Büyükşehir Belediye'nin rakibi Semt 77 Yalavospor
Büyükşehir Belediye'nin rakibi Semt 77 Yalavospor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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