Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Sissoko, sözleşmesini tek taraflı feshetti
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Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Sissoko, sözleşmesini tek taraflı feshetti

28.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:44
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu İbrahim Sissoko, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İbrahim Sissoko'nun kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İbrahim Sissoko'nun kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko'nun, sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtilerek, "Kulübümüz tarafından ilgili feshin haksızlığının tespiti adına gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur

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