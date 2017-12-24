Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Altınordu: 1

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Altınordu: 1

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye  Erzurumspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Altınordu takımında Kerim Avcı'nın  kullandığı penaltı atışında top auta çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü,  Trtovac, Stephane, Lokman Gör, Burhan Eşer, Taylan Antalyalı, Scuk, Gökhan  Karadeniz (Dk. 86 Harba), Erhan Çelenk (Dk. 77 Murat Gürbüzerol), Nobre (Dk. 66  Hamza Younes)

Altınordu: Erce Kardeşler, Oğulcan Ülgün (Dk. 64 Musa Caner Aktaş),  Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci, Yusuf Acer, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu,  Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 75 Deniz Vural), Barış Alıcı, Kerim Avcı, Fatih  Aktay (Dk. 69 Mirkan Aydın)

Goller: Dk. 61 Burhan Eşer, Dk. 90+3 Hamza Younes (Büyükşehir Belediye  Erzurumspor), Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 35 Trtovac, Dk. 45 Taylan Antalyalı, Dk. 54 Lokman  Gör, Dk. 58 Scuk, Dk. 69 Burhan Eşer (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90  Musa Caner Aktaş, Dk. 90+3 Deniz Vural (Altınordu)

  

Kaynak: Skorer

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