Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan TSYD Trabzon Şubesine ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesini ziyaret etti.

Başkan Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi gerçekleştirilen ziyarette, TSYD Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

TSYD'nin ulusal düzeyde bilinen ve tanınan bir dernek olduğunu belirten Zorluoğlu, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Kılıç ve beraberindekileri kutladı.

Zorluoğlu, kurum olarak spora ayrı bir önem verdiklerinin altını çizerek, "Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızı daha etkin hale getirdik, ayrı bir yere taşıdık, ekip olarak güçlendirdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ve Trabzon Üniversitemizin ilgili spor bilimleri fakültemizle güzel bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Trabzon'da spor adına yapılması gerekenler noktasında projeler üretiyoruz." dedi.

Trabzon denilince akla ilk gelen kavramlardan birinin spor olduğunu aktaran Zorluoğlu, "Futbol ve özellikle Trabzonspor şehrimiz için çok önemli. O bakımdan basın da yıllardan beri Trabzonspor ve spora göre şekillenmiş durumda. Trabzon'da gazeteler tersten okunmaya başlanır. Biz de gençken öyle okuyorduk." diye konuştu.

Spor alanındaki çalışmalardan da bahseden Zorluoğlu, Sporcu Performans ve Yetenek Merkezinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladıklarını, amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapacaklarını kaydetti.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "TSYD Trabzon Şubesinde 70 üyemiz var. Türkiye'de de derneğimizin 11 şubesi ve 1800 üyesi bulunmaktadır. Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile yaptığınız ziyaret bizleri fazlasıyla memnun etti. Meşakkatli bir iş yapıyoruz. Mesuliyetimiz var ve bu mesuliyet çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu'na ziyareti sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Selahattin Aydınlı ile Başkan Danışmanı Emre Gülsever de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay